Erfurt

Qualitätsvorgaben: Krankenhäuser sollen Schonfrist bekommen

07.06.2019, 06:19 Uhr | dpa

Thüringer Krankenhäuser sollen ein Jahr Zeit bekommen, um bestimmte bundesweite Qualitätsstandards umzusetzen. Auf diese Übergangsfrist haben sich die Fraktionen von Linke, SPD und Grüne geeinigt, wie Vertreter von Rot-Rot-Grün auf Anfrage erklärten. Auch der Gesundheitsausschuss gab nun grünes Licht für einen geänderten Entwurf für das Krankenhausgesetz. Im ursprünglichen Gesetzentwurf sollte verhindert werden, dass die bundesweiten Qualitätsvorgaben automatisch auch in den Krankenhausplan des Landes aufgenommen werden.

Nun sieht die Regelung vor, dass zwar das Gesundheitsministerium darüber entscheidet, welche Standards auch in Thüringen gelten sollen. Sind die Vorgaben aber strenger als die bisher im Land geltenden Regeln, sollen sie nach einer Übergangsfrist von einem Jahr auch in Thüringen übernommen werden. Die sogenannten Qualitätsindikatoren kommen vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA), dem obersten Entscheidungsgremium des Gesundheitswesens. Sie regeln zum Beispiel, dass in wenigstens 90 Prozent der Fälle ein Kinderarzt anwesend sein muss, wenn es zu einer Frühgeburt zwischen der 24. und 35. Schwangerschaftswoche kommt.