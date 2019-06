Hamburg

Erhöhte Staugefahr am Pfingstwochenende

07.06.2019, 07:38 Uhr | dpa

Am Pfingstwochenende kann es auf den Hamburger Autobahnen zu längeren Staus kommen. Besonders auf der A 1 am Kreuz Ost und auf der A 7 an den Dreiecken Südwest und Nordwest besteht laut der Hamburger Verkehrsleitzentrale eine erhöhte Staugefahr. Wie dicht der Verkehr wirklich wird, hänge vom Wetter und von Unfällen ab. Auch ob viele Kurzentschlossene über Pfingsten in den Urlaub fahren, spiele eine Rolle. Erfahrungsgemäß sei vor allem am Freitagabend und am Samstag mit vollen Straßen zu rechnen. Zwar ist die A 1 zurzeit frei von Baustellen. Doch die A 7 bei Stellingen ist nach wie vor ein Nadelöhr. Durch den Tunnelbau ist dort die Fahrbahn von drei auf zwei Spuren verengt. Die Polizei empfiehlt auch bei Staus auf der Autobahn zu bleiben und nicht auf das Stadtgebiet auszuweichen.