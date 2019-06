Wächtersbach

Polizist bei Fahndung von Zug überrollt und getötet

07.06.2019, 09:16 Uhr | dpa

Bei einer Fahndung im Main-Kinzig-Kreis ist ein Polizeibeamter in der Nacht zum Freitag tödlich verunglückt. Der Mann sei in der Nähe des Bahnhofs Wächtersbach von einem Zug erfasst und überrollt worden, teilte die Polizei Offenbach mit. Die Fahndung habe im Anschluss an einen Ladeneinbruch stattgefunden - zwei Verdächtige seien bereits gegen 0.40 Uhr festgenommen worden. Die Kriminalpolizei fahnde weiter nach zwei flüchtigen Tätern. Laut "Bild.de" hatte der Polizist die Diebe zu Fuß verfolgt und war deshalb an den Gleisen. Die Polizei bestätigte das zunächst nicht und nannte auch keine weiteren Details. Die Staatsanwaltschaft Hanau hat die Ermittlungen übernommen.