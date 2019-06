Potsdam

Freundliche Aussichten: Sonne und Wolken an Pfingsten

07.06.2019, 09:20 Uhr | dpa

Am Pfingstwochenende erwartet die Menschen in Brandenburg und Berlin ein Mix aus Sonne und Wolken. Der Samstag beginnt mit dichten Wolken, hier und da kann es auch regnen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Ab dem Mittag lockert die Bewölkung auf. Die Höchstwerte liegen bei 21 bis 24 Grad. Der Pfingstsonntag zeigt sich von der sonnigen Seite. Regen ist nicht in Sicht. Die Temperaturen steigen bis auf 28 Grad. Auch am Pfingstmontag scheint nach DWD-Angaben längere Zeit die Sonne. In der Nacht zum Dienstag ziehen Wolken ins Land, dann kann es auch Gewitter geben.