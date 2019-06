Berlin

Fußgängerin bei Unfall mit Lkw ums Leben gekommen

07.06.2019, 10:35 Uhr | dpa

Bei einem Unfall mit einem Lkw ist in Berlin-Karlshorst eine Fußgängerin ums Leben gekommen. Das teilte die Feuerwehr am Freitagvormittag per Twitter mit. Der Verkehr an der Unfallstelle in der Ehrlichstraße wurde demnach für den Auto- und Straßenbahnverkehr gesperrt. Nähere Einzelheiten lagen zunächst nicht vor.