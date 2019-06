Schwerin

Linke sieht bei Datenschutz-Verstößen noch Klärungsbedarf

07.06.2019, 13:39 Uhr | dpa

Die Affäre um Datenschutz-Verstöße zweier Polizisten, die über dienstlich erhobene Daten privat Kontakt zu minderjährigen Mädchen aufnahmen, zieht im Landtag weitere Kreise. Der Linke-Abgeordnete Peter Ritter kündigte am Freitag in Schwerin an, das Thema erneut auf die Tagesordnung des Innenausschusses setzen zu lassen. Nach seiner Meinung wusste das Innenministerium eher über die Verstöße Bescheid als am Donnerstag im Ausschuss dargestellt. Seiner Fraktion lägen klare Anhaltspunkte dafür vor, dass die Behauptung, erst durch den Bericht des Datenschutzbeauftragten vom Mai dieses Jahres davon erfahren zu haben, "schlicht falsch ist".

Nach Angaben Ritters hatte demnach das Innenministerium den Datenschutzbeauftragten bereits im Mai 2018 in einem Fall darüber informiert, dass seiner Meinung nach der Datenschutzbeauftragte zuständig ist. "Dem Innenministerium muss demnach zumindest in einem Fall die entsprechende Akte vorgelegen haben", konstatierte Ritter. Dies werfen neue Fragen auf.

Wie aus dem Bericht des Landesdatenschutzbeauftragten hervorgeht, hatten zwei Beamte dienstlich erhobene Kontaktdaten genutzt, um Schülerinnen eindeutige Avancen zu machen. Ein Polizist lud eine 15-Jährige, die zuvor Anzeige gegen die Veröffentlichung anzüglicher Fotos von ihr im Internet gestellt hatte, per SMS zum Fotoshooting ein. Der zweite Beamte schickte einer 13-jährigen Zeugin in einem Missbrauchsfall WhatsApp-Botschaften mit "sexuellen Avancen".

Laut einem Ministeriumssprecher hatte das Innenministerium nach der Veröffentlichung des Datenschutzberichtes am 22. Mai von den betroffenen Polizeibehörden Stellungnahmen abgefordert. Dabei habe sich ergeben, "dass alle in Rede stehende Sachverhalte in den Polizeidienststellen bekannt waren und entsprechende personalrechtliche Maßnahmen geprüft wurden".