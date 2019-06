Köln

Enkel soll 79-Jährige in Köln ermordet haben

07.06.2019, 13:45 Uhr | dpa

Ein 21 Jahre alter Kölner hat nach Angaben der Staatsanwaltschaft gestanden, seine 79 Jahre alte Großmutter gewürgt und dann erstochen zu haben. Der 21-Jährige habe seit März bei seiner Oma in Köln gewohnt, sagte Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer am Freitag. Diese Woche sei es jedoch zu einem Streit gekommen. Die 79-Jährige soll ihm vorgeworfen haben, sich nicht ausreichend um eine Anstellung zu bemühen.

Die Staatsanwaltschaft sieht einen dringenden Tatverdacht des Heimtückemordes. Das Amtsgericht Köln hat bereits einen Haftbefehl erlassen. Die 79-Jährige war am Mittwoch tot in ihrem Haus gefunden worden. Der Enkel war nach der Tat geflüchtet, wurde am Donnerstagabend jedoch in einem Hotel in München festgenommen. Er soll demnächst nach Köln überstellt werden.