Offenbach am Main

Pfingstwochenende mal freundlicher, mal nasser

07.06.2019, 13:59 Uhr | dpa

Am Pfingstwochenende müssen sich die Hessen auf unbeständiges Wetter einstellen. Vor allem am Pfingstmontag hat die Sonne kaum eine Chance, dafür kann es immer wieder teils gewittrige Regenschauer geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Immerhin wird es mit Temperaturen bis zu 25 Grad nicht allzu kalt.

Etwas freundlicher ist es jedoch an den beiden Tagen davor: Am Samstag bleibt es bei einer Mischung aus Sonne und Wolken trocken, mit Temperaturen zwischen 18 und 22 Grad aber recht kühl. Dazu trägt ein mäßiger bis frischer Wind mit starken bis stürmischen Böen bei. Der Pfingstsonntag kommt mit einem Sonne-Wolken-Mix und Höchstwerten bis 25 Grad meist angenehmer daher. Bei schwachem Wind bleibt es dazu meist trocken.