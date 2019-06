Steinhöring

Tödlicher Unfall: 78-Jähriger von Auto erfasst

07.06.2019, 15:24 Uhr | dpa

Ein 78-Jähriger ist in Oberbayern von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der Mann seinen Wagen aus bisher ungeklärter Ursache am rechten Fahrbahnrand der Kreisstraße 6 bei Graben (Landkreis Ebersberg) abgestellt und war ausgestiegen. Dabei wurde er von einem nachkommenden Auto erfasst. Der 78-Jährige erlag seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle. Die Kreisstraße war zunächst komplett gesperrt.