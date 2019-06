Hamburg

Spatenstich für Breitbandausbau in Hamburg-Moorwerder

07.06.2019, 16:54 Uhr | dpa

Die Stadt Hamburg und die Telekom starten mit dem geplanten Breitbandausbau in denjenigen Stadtgebieten, die heute noch langsames Internet mit einer Übertragungsrate von unter 30 MBit/s haben. Der Spatenstich für die voraussichtlich bis Anfang 2021 dauernden Bauarbeiten sei am Donnerstag (13. Juni) im Wilhelmsburger Ortsteil Moorwerder geplant, teilte die Behörde für Medien und Kultur am Freitag mit. Rund 9300 Haushalte und 1000 Unternehmen würden dank der entstehenden Breitbandverbindung in Zukunft mit schnellem Internet versorgt.

Der Breitbandausbau wird nach Angaben der Behörde mit 6,6 Millionen Euro von Bund und Stadt gefördert und findet in den Außenbereichen und weniger dicht besiedelten Gebieten Hamburgs statt, so zum Beispiel in den Bezirken Bergedorf (Vier- und Marschlande), Harburg (Hausbruch und Neugraben-Fischbek) und dem südlich der Elbe gelegenen Teil des Bezirks Hamburg-Mitte (Moorwerder).