Chemnitz

Ermittlungen nach Angriff auf jüdisches Lokal eingestellt

07.06.2019, 17:51 Uhr | dpa

Nach dem Anschlag auf das jüdische Lokal "Schalom" in Chemnitz im August 2018 sind die Ermittlungen eingestellt worden. Das sagte ein Sprecher des Landeskriminalamts in Dresden am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet. Angaben zu den Gründen der Ermittlungseinstellung machte der Sprecher nicht.

Das Lokal war am 27. August vorigen Jahres attackiert worden. An diesem Tag war eine aggressive Demonstration unter anderem mit Hooligans und Rechtsextremen durch Chemnitz gezogen. Ein Gruppe Vermummter soll das Lokal mit Flaschen und Steinen angegriffen und dabei antisemitische Parolen gerufen haben. Der Eigentümer war an der Schulter verletzt worden. Der Fall hatte bundesweit für Entsetzen gesorgt.