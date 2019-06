Halfing

Rund 500 000 Euro Schaden bei Scheunenbrand

07.06.2019, 18:27 Uhr | dpa

Bei einem Brand einer Scheune in Oberbayern ist ein Schaden von rund einer halben Million Euro entstanden. Das Gebäude in Halfing (Landkreis Rosenheim) sei vollständig abgebrannt, teilte die Polizei am Freitag mit. Niemand sei verletzt worden. In der Scheune hätten landwirtschaftliche Geräte gestanden. Details zu den Maschinen und zur Ursache für das Feuer konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht nennen.