Hannover

Unfall mit Stadtbahn in Hannover: Radfahrer tot

07.06.2019, 21:55 Uhr | dpa

Bei einem Zusammenstoß mit einer Stadtbahn ist ein 63 Jahre alter Radfahrer in Hannover tödlich verletzt worden. Nach bisherigem Ermittlungsstand wollte er am Freitag die Gleise überqueren, als die Bahn der Linie 4 in die Station Herrenhäuser Gärten einfuhr, wie die Polizei mitteilte. Er habe noch versucht auszuweichen, sei aber mit seinem Fahrrad seitlich gegen die Bahn geprallt. Nach dem Unfall am Nachmittag wurde der 63-Jährige in eine Klinik gebracht, wo er seinen schwersten Verletzungen erlag. Der Stadtbahnverkehr wurde für rund drei Stunden eingestellt. Der Verkehrsunfalldienst sucht noch Zeugen.