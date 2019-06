Meitingen

Bahn baut erstes digitales Stellwerk in Bayern

08.06.2019, 01:22 Uhr | dpa

Die Bahn beginnt heute mit dem Bau des ersten digitalen Stellwerks auf einer Hauptstrecke. Modernisiert werden soll der 21 Kilometer lange Streckenabschnitt zwischen Meitingen und Mertingen im bayerischen Regierungsbezirk Schwaben. Dazu werden neue Signalmasten per Hubschrauber angeflogen. Die Digitalisierung der Strecken ist ein auf Jahrzehnte angelegtes Projekt. Die Digitalisierung des Schienenbetriebs könnte nach einer Machbarkeitsstudie im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums bis 2040 abgeschlossen werden, die Gesamtkosten werden in dem Papier auf mehr als 30 Milliarden Euro beziffert. Ein Hauptvorteil digitaler Bahntechnik ist, dass nach Angaben der Bahn in Zukunft auf bestehenden Strecken erheblich mehr Züge fahren könnten.