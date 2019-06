Gottmadingen

Fahrradfahrer stürzt und erstickt an Erbrochenem

08.06.2019, 09:28 Uhr | dpa

Ein 57 Jahre alter Fahrradfahrer ist in Gottmadingen (Kreis Konstanz) tödlich verunglückt. Aus unbekannter Ursache war der Mann am Freitagabend mit seinem Rad gestürzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Andere Fahrzeuge waren an dem Unfall offenbar nicht beteiligt. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass der Mann daraufhin an seinem Erbrochenen erstickt ist.