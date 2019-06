Essen

Zweitbeste Klasse Deutschlands 2019 kommt aus Bremen

08.06.2019, 12:52 Uhr | dpa

Im Finale der Schüler-Quizsendung "Die beste Klasse Deutschlands" 2019 hat die sechste Klasse des Ökumenischen Gymnasiums zu Bremen den zweiten Platz erreicht. Insgesamt hatten sich mehr als 1200 Klassen der Jahrgangsstufen 6 und 7 für die aktuelle Staffel der Kika-Quizshow beworben. 32 Klassen aus 15 Bundesländern schafften es in die Endrunde. Im "Superfinale" traten dann am Freitag die bis dahin vier besten Klassen gegeneinander an.

Die Kika-Quizshow gibt es seit 2008. Die Klassen treten in mehreren Runden gegeneinander an. Auf jedes Team warten dabei Fragen und Experimente aus unterschiedlichen Wissensbereichen: Natur und Umwelt, Sport, Musik, Erdkunde oder Essen & Trinken. Vor allem Teamgeist und gute Allgemeinbildung sind gefragt.