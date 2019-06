Berlin

Unfall an Kreuzung: Auto erfasst Fahrrad

08.06.2019, 13:13 Uhr | dpa

Eine Autofahrerin hat am Freitagnachmittag in Berlin-Dahlem an einer Kreuzung eine Radfahrerin angefahren. Nach ersten Erkenntnissen wollte die 75-jährige Autofahrerin links abbiegen und erfasste dabei eine 21-jährige Fahrradfahrerin, die ihr entgegen kam, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Radfahrerin wurde am Kopf verletzt und kam in ein Krankenhaus.