Berlin

Senioren beschimpfen Kopftuchträgerinnen: Festnahme

08.06.2019, 16:30 Uhr | dpa

Zwei Frauen muslimischen Glaubens sind am Freitagabend am Alexanderplatz von mehreren Senioren wegen ihrer Religion beschimpft worden. Die Polizei nahm danach zwei Ehepaare vorübergehend fest. Bei den Männern und Frauen im Alter von 71 bis 74 Jahren wurden geringe Mengen Alkohol im Atem festgestellt, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Die beiden 18 und 19 Jahre alten Musliminnen, die Kopftücher trugen, standen am Fahrstuhl zur U8, als die beiden Paare an ihnen vorbeiliefen. Die Senioren unterhielten sich den Angaben zufolge laut über Kopftücher. Einer der beiden Männer soll die Frauen beschimpft und sie aufgefordert haben, die Tücher abzunehmen. Es kam nach Zeugenaussagen zu einem leichten Gerangel zwischen den Ehepaaren und den beiden Frauen. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz ermittelt.