Klagenfurt am Wörthersee

Österreich ohne Alaba gegen Nordmazedonien

08.06.2019, 16:34 Uhr | dpa

Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft muss im EM-Qualifikationsspiel am Montag in Skopje gegen Nordmazedonien ohne David Alaba auskommen. Der Profi des deutschen Meisters FC Bayern München hatte sich am Freitagabend beim 1:0 in Klagenfurt gegen Slowenien eine Muskelfaserverletzung im linken Oberschenkel zugezogen, wie der Österreichischen Fußball-Bund am Samstag mitteilte. Alaba ist laut Verbandsangaben bereits aus dem Teamcamp abgereist und soll sich weiteren Untersuchungen unterziehen.