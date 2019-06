Berlin

Viele kleine Eisbären beim Kinderkarneval der Kulturen

08.06.2019, 16:46 Uhr | dpa

Eisbären in Berlin trotz sommerlicher Temperaturen: Rund 5000 verkleidete Kinder liefen beim Kinderkarneval der Kulturen am Samstagnachmittag durch Kreuzberg. Motto-Tier war in diesem Jahr der vom Aussterben bedrohte Eisbär - mit dem passenden Spruch "Den Eisbären wird’s zu heiß - retten wir das Eis!". Im Vorfeld beschäftigten sich die teilnehmenden Kinder spielerisch mit dem Thema, unter anderem bei einem Malwettbewerb.

Beim anschließenden Kinderfest im Görlitzer Park zählten die Veranstalter rund 30 000 Menschen. Auf zwei Bühnen führten Kinderbands und Tanzgruppen Beiträge rund um den Eisbären vor. "Es ist richtig proppevoll - da haben wir Glück mit dem Wetter gehabt", sagte Tina Bauer vom Veranstalter "Kreuzberger Musikalische Aktion".

Der Kinderkarneval wurde zum 23. Mal organisiert. Er ist mit dem Karneval der Kulturen vernetzt, der am Freitag eröffnet wurde. Kinderumzug und -fest sind jedoch eine eigenständige Veranstaltung, die sich allein aus Spenden finanziert.

Etwa zeitgleich zum Kinderkarneval liefen auch Teilnehmer des Karnevals der Subkulturen durch Friedrichshain und Kreuzberg. Dort war das Motto "Scheiß Gentrifizierung" und "Wir bleiben alle".