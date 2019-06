Erfurt

24-Jähriger schlägt 19-Jährigen und tritt Polizisten

08.06.2019, 17:01 Uhr | dpa

Ein 24-Jähriger hat einen 19-Jährigen in der Erfurter Innenstadt mit Schlägen ins Gesicht verletzt und später einen Polizisten attackiert. Der Verletzte wurde am Freitag in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Weil sich der mutmaßliche Täter nicht beruhigen ließ, nahmen ihn Polizisten in Gewahrsam. Der Mann wehrte sich und trat einem Beamten ins Gesicht. Der Polizist wurde dabei leicht verletzt. Der 24-Jährige kam am Samstag wieder auf freien Fuß. Ob die beiden jungen Männer sich kannten und warum es zu der Attacke kam, teilte die Polizei nicht mit.