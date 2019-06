Hamburg

Verloren gegen Belgien: Deutsches Darts-Duo bei Team-WM raus

08.06.2019, 17:41 Uhr | dpa

Gastgeber Deutschland ist bei der Team-WM der Darts-Profis in Hamburg vorzeitig ausgeschieden. Das Duo Max Hopp und Martin Schindler verlor am Samstagnachmittag mit 0:2 gegen die Belgier Kim Huybrechts und Dimitri van den Bergh. Die Finalspiele am Sonntag (ab 13.00 Uhr/DAZN) werden damit ohne deutsche Beteiligung stattfinden.

Martin Schindler wehrte sich gegen Huybrechts lange Zeit, lag mit 3:2 zwischenzeitlich in Führung, ehe dem Belgier die entscheidenden Punkte gelangen. Max Hopp war beim 0:4 gegen van den Bergh ohne Chance.

In der Runde der letzten Acht trifft Geheimfavorit Belgien mit Junioren-Weltmeister van den Bergh nun auf Schottland. In den Jahren 2017 und 2018 hatten die jetzt 22-jährigen Hopp/Schindler jeweils das Viertelfinale erreicht. Das klappte in der Barclaycard Arena diesmal nicht, obwohl der Auftaktsieg gegen Ungarn (5:1) am Donnerstag noch Hoffnung gemacht hatte.