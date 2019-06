Wiesbaden

Springreiterin Sprehe gewinnt Qualifikation zum Großen Preis

08.06.2019, 21:00 Uhr | dpa

Die Springreiterin Jörne Sprehe aus Fürth hat am Samstagabend beim internationalen Pfingstturnier in Wiesbaden die erste Qualifikation zum Großen Preis für sich entschieden. Auf ihrem Pferd Solero blieb die 36-Jährige in 63,32 Sekunden fehlerfrei. Nur einen Hauch langsamer war David Will aus Damme mit Primus unterwegs (0/63,39), er platzierte sich auf den zweiten Rang. Dritte wurde Charlotte Bettendorf aus Luxemburg mit Raia d'Helby (0/64,78). Rang vier ging an den Vielseitigkeits-Olympiasieger Michael Jung aus Horb mit Chelsea (0/66,18). Er hatte am Nachmittag mit Connection in Wiesbaden zum fünften Mal die Vielseitigkeitsprüfung gewonnen. Der Große Preis für die Springreiter wird am Pfingstmontag entschieden.