Halle (Saale)

Job-Boom in IT-Branche: Verdienst im Schnitt unter Westlevel

09.06.2019, 09:37 Uhr | dpa

In Thüringen boomt die IT-Branche: Nach Angaben der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit ist die Zahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten IT-Fachleute im Freistaat zwischen Juni 2013 und Juni 2018 um rund 21 Prozent gestiegen - von 8116 um 1700 auf 9828 Mitarbeiter. Im Vergleich dazu erhöhte sich die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten insgesamt in Thüringen in diesem Zeitraum nur um etwa vier Prozent.

Der Bedarf und die Nachfrage an IT-Fachkräften stiegen weiter, sagte der Chef der in Halle ansässigen Regionaldirektion, Kay Senius. "Denn es gibt kaum einen Bereich im Alltag, der noch nicht von der Digitalisierung erfasst wurde", sagte er. Daher sei es wichtig, die zudem meist jungen Spezialisten zu halten. Nach wie vor verließen viele Absolventen von Universitäten und Fachhochschulen nach dem Studium das Land.

IT-Fachkräfte sind zum Beispiel Entwickler von Programmen für Computer. Senius betonte, es sei angesichts des Fachkräftebedarfs wichtig, dass Thüringen als Arbeitsort zudem für ausländische IT-Fachleute interessanter werde. "Dabei muss der Blick nach Fachkräften über den Tellerrand der EU hinausgehen", sagte er.

Zudem gelte es die Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten weiter zu verbessern, um mit anderen Regionen konkurrieren zu können. So liege das Median-Bruttomonatsentgelt für IT-Fachkräfte in Thüringen bei 3612 Euro. Im Bundesschnitt seien es 4926 Euro.

Die Besetzung freier Stellen bei den IT-Jobs sei für Arbeitgeber auch schwierig. 135 Tage war eine Stelle im vergangenen Jahr den Angaben zufolge im Schnitt unbesetzt, für alle anderen Berufe in Thüringen waren es 120 Tage.