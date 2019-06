Erfurt

Maier will schnellere Löscheinsätze aus der Luft erreichen

09.06.2019, 12:11 Uhr | dpa

Thüringen setzt sich für eine bundesweit bessere Koordination von Hubschraubern und Löschflugzeugen bei Waldbränden ein. Ziel sei ein schnellerer Einsatz sowie eine stärkere Unterstützung durch den Bund, sagte ein Sprecher des Thüringer Innenministeriums in Erfurt auf Anfrage. Innenminister Georg Maier (SPD) werde einen entsprechenden Antrag bei der Innenministerkonferenz von Bund und Ländern vorlegen.

Nach einem Bericht des MDR fordert das Thüringer Innenministerium vom Bund, mindestens einen Feuer-Löschhubschrauber in Thüringen zu stationieren. Die Ressortchefs treffen sich von Mittwoch bis Freitag (12. bis 14. Juni) in Kiel.

Im April war in Thüringen wegen zwei Waldbränden der Katastrophenfall im Ilm- und Saale-Orla-Kreis ausgerufen worden. Auf Löschhubschrauber mussten die Einsatzkräfte aber zunächst warten. Maier, aber auch Kommunalpolitiker hatten bemängelt, dass es viel zu lange gedauert habe, Hubschrauber von der Bundeswehr und der Bundespolizei zu bekommen.

Thüringen hat nach Angaben des Innenministeriums nur zwei eigene Polizeihubschrauber, von denen derzeit nur einer über eine Vorrichtung zum Transport von Löschwasser verfügt. Eine zweite werde technisch überholt.

Vorgesehen sei, dass eine Arbeitsgruppe Optimierungsmöglichkeiten für die Unterstützung der Länder bei Löscheinsätzen aus der Luft erarbeitet, sagte der Sprecher des Thüringer Innenministeriums.

Maier hatte bei den Löscharbeiten in Thüringen erklärt: "Die Abläufe, wir haben bei der Bundeswehr angefragt, bei der Bundespolizei angefragt, sind meines Erachtens einfach zu umständlich und langwierig." Er forderte einen Pool von Löschhubschraubern, der im Grunde bundesweit verfügbar sein sollte.

Letztlich waren in Thüringen zwei Löschhubschrauber im Einsatz, um schwer zugängliche Glutnester zu beseitigen. In einem Waldgebiet bei Saaldorf an der Bleiloch-Talsperre half ein Bundeswehrhubschrauber einen brennenden Steilhang mit Wasser aus der Talsperre zu löschen. In einem Wald bei Plaue (Ilm-Kreis) kam Technik der Bundespolizei zum Einsatz.