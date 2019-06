Buxtehude

Nach Störfall in Chemiefabrik regnet es Harztröpfchen

09.06.2019, 12:48 Uhr | dpa

In einer Chemiefabrik in Buxtehude hat es einen Störfall gegeben. An einem Tank mit Acrylharz brachen zwei Sicherheitsventile durch, anschließend entwich ein Harz-Gasgemisch. Der Geruch breitete sich am Samstag einige hundert Meter im Umkreis aus, in der näheren Umgebung ging eine klebrige Substanz nieder, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Feuerwehr räumte das Gelände, sperrte die Umgebung ab und kühlte die Anlage herunter. Schadstoffmessungen hätten keine akute Gesundheitsgefahr ergeben, hieß es weiter. Die Schadenshöhe war noch unklar.