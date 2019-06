Kiel

Aktivisten verzögern Auslaufen eines Kreuzfahrtschiffes

09.06.2019, 16:49 Uhr | dpa

Rund 50 Aktivisten haben am Sonntag in Kiel mit einer Blockadeaktion das Auslaufen eines Kreuzfahrtschiffes verzögert. Sie besetzten am Ostseekai einen Kran, blockierten den Zugang zu den Pollern und kreuzten mit kleinen Booten vor dem Bug des Schiffes, teilte die Polizei in Kiel mit. Sie bemühe sich, eine Lösung der Situation herbeizuführen, ohne Leib und Leben von Demonstranten oder Beamten zu gefährden. Die Gruppe "Smash Cruiseshit" erklärte, sie wolle mit der Aktion den Schadstoffausstoß des Kreuzfahrtschiffes "Zuiderdam" unterbrechen und auf die ausbeuterischen Arbeitsbedingungen an Bord aufmerksam machen.