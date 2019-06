Heuchelheim

Brand in leerem Kindergarten in Mittelhessen

09.06.2019, 17:23 Uhr | dpa

In einem mittelhessischen Kindergarten ist am Sonntagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude in Heuchelheim (Kreis Gießen) stehe im Vollbrand, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Menschen seien nicht gefährdet, Verletzte gebe es nicht. Die Brandursache sei noch unklar. Der Sprecher sagte, ein Übergreifen des Feuers auf andere Gebäude drohe nicht. Laut Polizei rückten mehrere Löschzüge der Feuerwehr aus. Die Löscharbeiten dauerten zunächst an.