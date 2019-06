Hamburg

2000 Besucher bei Moritz Fürstes Abschiedsspiel

09.06.2019, 18:01 Uhr | dpa

Gut 2000 Besucher und 70 Hockeyspieler haben das Abschiedsspiel von Moritz Fürste am Pfingstsonntag zu einem besonderen Erlebnis gemacht. Der Weltmeister, Europameister, zweifache Olympiasieger und Welthockeyspieler des Jahres 2012 hatte am Ende der Feldsaison 2018 seine Karriere im Trikot des Uhlenhorster HC beendet und sich jetzt verabschiedet.

In den vier Vierteln agierten die prominenten Teams immer wieder in unterschiedlichen Konstellationen, so dass das Endergebnis nur eine untergeordnete Rolle spielte. Fürste hatte immer wieder die Mannschaft gewechselt, um mit möglichst vielen Weggefährten zu spielen.