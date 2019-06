Berglen

Zweijähriger fällt in Gartenteich: Zustand kritisch

09.06.2019, 18:47 Uhr | dpa

Ein zwei Jahre alter Junge ist in Berglen (Rems-Murr-Kreis) beim Spielen in einen Gartenteich gefallen. Seine Eltern bargen und reanimierten ihn, sein Gesundheitszustand sei kritisch, teilte die Polizei am Sonntag in Aalen mit. Das Unglück passierte am Sonntagmorgen im Ortsteil Steinach. Die Eltern hatten ihren kleinen Sohn vermisst und nach einer kurzen Suche gefunden. Mehr Details teilte die Polizei zunächst nicht mit.