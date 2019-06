Erfurt

Zweiter kleiner Löwe im Erfurter Zoo soll Namen bekommen

10.06.2019, 03:12 Uhr | dpa

Ein Löwenbaby mit seiner Mutter Bastet im Thüringer Zoopark in Erfurt. Foto: Martin Schutt/Archivbild (Quelle: dpa)

Bei einem Kinderfest im Erfurter Zoopark soll auch das zweite Löwenkind von Mutter Bastet einen Namen bekommen. Wie das Kätzchen künftig heißen wird, will der Zoopark am heutigen Pfingstmontag bekannt geben. Nach Angaben eines Zoo-Sprechers hatte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) die Patenschaft für die Raubkatze übernommen und Besucher des Zoos dazu aufgerufen, Vorschläge einzureichen. Das zweite Erfurter Löwenjunge hat bereits einen Namen und heißt Makuti. Der Löwennachwuchs war an Karfreitag Mitte April zur Welt gekommen. Ihr Geschwisterchen schaffte es nicht und war bereits im Leib der Mutter gestorben.