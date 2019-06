Hamburg

Team-WM: Hopp und Schindler besiegt und enttäuscht

10.06.2019, 09:27 Uhr | dpa

Als die schottischen Pfeile-Routiniers Peter Wright und Gary Anderson ihren ersten Triumph mit dem Silberpokal feierten, war das deutsche Darts-Duo schon längst frustriert von der Team-WM abgereist. Max Hopp und Martin Schindler verpassten in Hamburg eine weitere Chance auf den ersten deutschen Coup und waren mit ihrer Leistung noch hinter den Jahren 2017 und 2018 zurückgeblieben. Hopp entschuldigte sich für seine schwache Performance, bevor ihm Teamkollege Schindler Mut zusprach. "Max, du brauchst dir überhaupt keinen Vorwurf zu machen. Du gehst in so einer schweren Drucksituation ins Spiel. Mach dir keinen Kopf, das ist Darts, aus, Ende, fertig", sagte Schindler bei DAZN.

Statt die ganz großen Matches am Finaltag an Pfingsten zu spielen, blieb Hopp und Schindler nur die Rolle der Enttäuschten. Sie erlebten nicht mehr vor Ort, wie Wright (49) und Anderson (48) den ersten WM-Titel für Schottland holten, nachdem bisher nur England (4 Titel) und die Niederlande (4) das Turnier für sich entscheiden konnten. "Ich bin überglücklich. Mit Gary zu spielen, dem besten Spieler auf diesem Planeten, ist eine Ehre, und es wurde Zeit, dass wir diesen Titel holen", sagte Wright nach dem 3:1-Finalsieg über Außenseiter Irland.

Noch auf der Bühne hatte der für seine schrillen Outfits und bunten Haare bekannte Wright Tränen in den Augen. Nach seiner langen Formschwäche und der anhaltenden Rückenprobleme von Teamkollege Anderson galten die beiden eher als Wackelkandidaten. "Ich bin absolut glücklich. Meine Würfe sind noch immer nicht bei 100 Prozent, aber wir haben es geschafft", sagte Anderson.

Die Deutschen scheiterten diesmal an Belgien (Kim Huybrechts und Dimitri van den Bergh), einem Gegner auf Augenhöhe. "Meine Vorstellung war bei weitem nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Das hat uns den Einzug ins Viertelfinale gekostet, das nehme ich auf meine Kappe", gestand Hopp, dem der enorme Frust anzusehen war.

Anders als in den beiden Vorjahren verpasste das deutsche Duo den Sprung ins Viertelfinale, in dem der spätere Champ Schottland gewartet hätte. Der 5:1-Mutmacher zum Auftakt gegen Ungarn sollte beim deutschen Team ein Strohfeuer bleiben. Vor allem Hopps Auftritt in der Barclaycard Arena ließ sich am Samstag schwer erklären. "Bei mir haben die Triple gefehlt. Da kam vom Scoring gar nichts", bemängelte "The Maximiser".

Besonders ärgern dürfte das deutsche Duo das Aus, weil einige weitere Favoriten frühzeitig gestrauchelt waren. Wales und Nordirland um ihre Top-Spieler Gerwyn Price und Daryl Gurney schieden im ersten Spiel aus, auch die Engländer mit Rob Cross und Michael Smith hatten sich vorzeitig verabschiedet. Ein Einzug ins WM-Endspiel wäre für Hopp/Schindler in diesem Jahr analog zu Außenseiter Irland wohl möglich gewesen. Doch am Ende jubelte Schottland mit dem routinierten Duo Anderson/Wright.