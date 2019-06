Berlin

Mann greift lesbisches Paar in Tempelhof an

10.06.2019, 13:14 Uhr | dpa

Ein Mann soll ein lesbisches Paar in Berlin-Tempelhof an einem Imbiss angegriffen haben. Die Frauen (18 und 21) hätten sich am Sonntagmorgen gestritten, woraufhin der Mann gefragt habe, was los sei, berichtete die Polizei am Montag. Als er mitbekommen habe, dass sie ein Paar waren, habe er die beiden homosexuellenfeindlich beschimpft und die 21-Jährige gestoßen. Als die 18-Jährige dazwischen ging, soll der Mann ihr ins Gesicht geschlagen haben. Daraufhin versuchte die 21-Jährige, ihrer Freundin zu helfen. Der Mann schlug ihr mit der Faust ins Gesicht. Als die zwei Frauen ankündigten, die Polizei zu rufen, ging der Mann zum Imbiss zurück. Den Beamten sagte er, er habe sich nur verteidigt und deutete auf Kratzer an seinem Kopf. Der Staatsschutz ermittelt.

Am Pfingstwochenende löste eine Prügelattacke auf ein lesbisches Paar in einem Londoner Doppeldeckerbus Entsetzen aus. Fünf Verdächtige im Alter von 15 bis 18 Jahren sollen die aus den USA und Uruguay stammenden Frauen bereits am 30. Mai mit homophoben Sprüchen beschimpft und krankenhausreif geschlagen haben. Eine der Frauen veröffentlichte ein Bild von sich und ihrer Freundin nach dem Vorfall auf Facebook. Die Aufnahme mit den blutverschmierten Gesichtern erregte auch über Großbritannien hinaus großes Aufsehen.