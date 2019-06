Kiel

Messerattacke in Kiel: Haftbefehl gegen Tatverdächtigen

10.06.2019, 13:44 Uhr | dpa

Nach einer Messerattacke auf einen Mann in Kiel ist gegen einen 50 Jahre alten Tatverdächtigen Haftbefehl erlassen worden. Er stehe unter Verdacht, einem 37 Jahre alten Mann am Freitagabend im Zuge eines Streits eine lebensgefährliche Stichverletzung im Brustbereich zugefügt zu haben. Das Opfer wurde in kritischem Zustand mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, konnte jedoch mit einer Notoperation gerettet werden. Der Tatverdächtige wurde im Anschluss an die Tat von einem Polizisten, der sich nicht im Dienst befand, bis zu seiner Wohnung verfolgt und von einer Streifenwagenbesatzung festgenommen. Weil das Opfer einen Migrationshintergrund hat und wegen Äußerungen, die bei der Tat gefallen seien, werde ein fremdenfeindlicher Hintergrund geprüft, hieß es am Samstag.