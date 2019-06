Wallenhorst

Neun Verletzte bei missglücktem Überholmanöver

10.06.2019, 14:55 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall mit zwei Autos und einem Planwagen in Wallenhorst (Landkreis Osnabrück) sind acht Menschen leicht und ein 83-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Der Senior versuchte, den Planwagen zu überholen, touchierte ihn dabei und stieß dann mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, wie die Polizei am Pfingstmontag mitteilte. Das Auto des 83-Jährigen kippte beim Unfall am Sonntagnachmittag auf die linke Seite und kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Die Feuerwehr befreite den Mann aus dem Wagen und ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik.

Sieben Menschen im Planwagen und die Beifahrerin des entgegenkommenden Wagens wurden leicht verletzt.