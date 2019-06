Nürnberg

Rock im Park: Zwei Security-Mitarbeiter festgenommen

10.06.2019, 15:01 Uhr | dpa

Zwei Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes sollen beim Musikfestival "Rock im Park" in Nürnberg zwei junge Männer angegriffen und gewürgt haben. Nach Angaben der Polizei von Montag hätten die beiden 26 und 29 Jahre alten Securitys die beiden am Samstagabend ohne erkennbaren Grund so verletzt, dass ein 18-Jähriger in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Ein 22-Jähriger erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei nahm die beiden Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes fest und nahm Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung auf. Die Staatsanwaltschaft stellte gegen den 26-Jährigen Haftantrag.