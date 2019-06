Walsrode

Pfingst-Reiseverkehr rollt zunächst entspannt

10.06.2019, 15:14 Uhr | dpa

Am Pfingstmontag hat es auf den niedersächsischen Autobahnen zunächst keine größeren Behinderungen im Reiseverkehr gegeben. "Im Moment ist es recht entspannt, auch das Wochenende war überwiegend ruhig", sagte ein Sprecher der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen am Montag. Der Verkehr stockte allerdings immer wieder auf der A7 rund um das Dreieck Walsrode. "Dies liegt an den Baustellen dort." Der Automobilclub ADAC hatte für ganz Deutschland ein staureiches verlängertes Wochenende vorhergesagt. Im Norden seien vor allem die A1, A2 und A7 betroffen.

Auch die Verkehrsmanagementzentrale rechnete für Montagabend und Dienstag mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen. Die Pfingstferien in Niedersachsen und Bremen dauern noch bis einschließlich Dienstag.