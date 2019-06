Hannover

Unbekannter wirft Stein: Frontscheibe von Auto durchschlagen

10.06.2019, 17:09 Uhr | dpa

Ein Unbekannter hat von einer Brücke auf der Bundesautobahn 2 in Hannover einen Stein auf ein Auto geworfen. Dabei wurde die Frontscheibe des Wagens durchschlagen, wie die Polizei am Pfingstmontag mitteilte. Der 33 Jahre alte Autofahrer, der am späten Sonntagabend zwischen den Anschlussstellen Herrenhausen und Garbsen in Fahrtrichtung Dortmund unterwegs war, blieb unverletzt. Der Stein verfehlte den Mann und prallte auf den unbesetzten Beifahrersitz.