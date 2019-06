Neu-Seeland

Zwei Radfahrer verletzen sich bei Zusammenstoß

10.06.2019, 17:21 Uhr | dpa

Ein Fahrradausflug hat für zwei Männer ein unglückliches Ende genommen. Ein 64-Jähriger und ein 54-Jähriger kamen sich am Pfingstsonntag mit ihren Rädern auf dem Radwanderweg um den Sedlitzer See entgegen. Bei Lieske stießen die beiden Männer zusammen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zuvor war der 64- jährige Mann mit seinem Rennrad auf die Gegenfahrbahn gekommen. Beide Radfahrer verletzten sich bei dem Aufprall und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.