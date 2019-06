Berlin

Mehr Stadtteilmütter: Senatorin stellt Landesprogramm vor

11.06.2019, 01:08 Uhr | dpa

Stadtteilmütter sind in Berlin eine Erfolgsgeschichte. Doch lange war unklar, wie die Arbeit der geschulten Frauen, die vor allem in Kreuzberg und Neukölln Familienhilfe für Migranten anbieten, dauerhaft finanziert werden kann. Heute will Jugendsenatorin Sandra Scheeres (SPD) Einzelheiten zum neuen Landesprogramm vorstellen, das in der vergangenen Woche im Senat beschlossen wurde. Bis 2024 rechnet sie mit Ausgaben von rund 24 Millionen Euro. Stadtteilmütter soll es dann in ganz Berlin geben.