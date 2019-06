Tangermünde

Landkreis verkündet Namen für Fischbecker Deichbruchstelle

11.06.2019, 02:09 Uhr | dpa

Sechs Jahre nach dem verheerenden Deichbruch bei Fischbeck bekommt die Stelle als Symbol für das Elbe-Hochwasser 2013 einen Namen. Das Ergebnis einer Abstimmung im Internet werde bei einer Hochwasserkonferenz heute verkündet, wie der Landkreis Stendal mitteilte. Zur Auswahl standen die Vorschläge "Fischbecker Deichbruch", "Schutendeich" und "Der Bruch". 463 Teilnehmer gaben auf der Homepage und der Facebook-Seite des Landkreises ihre Stimme ab. Der Sieger habe sich mit 240 Stimmen durchgesetzt, hieß es.

Der Begriff "Schutendeich" erinnert an zwei Lastkähne - sogenannte Schuten - die im Juni 2013 in einer spektakulären Aktion an die Deichbruchstelle manövriert und gesprengt worden waren. So wurde verhindert, dass weitere Wassermassen aus der Elbe den Elb-Havel-Winkel überfluten. An der Elbe bei Fischbeck soll zudem künftig eine Betonplatte in Form eines Schiffskörpers mit originalen Wrackteilen der damals versenkten Schuten an den Deichbruch erinnern.