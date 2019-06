Greifswald

Mückenreicher Sommer in Bayern vom Wetter abhängig

11.06.2019, 04:42 Uhr | dpa

So manchem Anrainer von Flüssen und Seen in Bayern schwant Übles, wenn er nach dem zurückliegenden Starkregen und dem darauf folgenden Hochwasser an die Mückenplage vor zwei Jahren denkt. Doch ob es heuer wieder so schlimm kommt, ist völlig ungewiss, wie Helge Kampen vom Friedrich-Loeffler-Institut betonte. "Man kann keine zuverlässigen Voraussagen machen."

Zwar mögen es Stechmücken gern warm und feucht. Und bestimmte Arten legen ihre Eier entlang von Flussläufen ab, wo sie zum Teil über Jahre liegen, bevor die Larven bei steigendem Wasserpegelstand dann schlüpfen. "Doch wenn es jetzt wieder ein trockener Sommer wird, dann haben die Mücken wenig Chancen", sagte der Infektionsmediziner der Deutschen Presse-Agentur in München.