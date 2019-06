Hamburg

Junge schwebt nach Fall in Teich in Lebensgefahr

11.06.2019, 04:50 Uhr | dpa

Ein kleiner Junge schwebt nach einem Sturz in einen Teich im Hamburger Süden in Lebensgefahr. Die Einsatzkräfte kamen am Montagabend zunächst zum Unfallort, weil ein Mann nach Feuerwehr-Angaben bewusstlos am Wasser lag. Dabei handelte es sich um den Vater des Jungen - der Mann musste wiederbelebt werden. Laut Feuerwehr wurde den Einsatzkräften zugerufen, dass der Junge in den Teich gefallen sei. Taucher fanden das Kind schließlich leblos unter Wasser. Nach Angaben der Polizei schwebt der Junge in Lebensgefahr; er fiel vermutlich beim Spielen in den Teich. Laut Feuerwehr ist der Junge sechs Jahre alt, laut Polizei erst fünf.