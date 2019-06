Dresden

Clapton rockt Klassik-Festival: Finale bei Musikfestspielen

11.06.2019, 05:31 Uhr | dpa

Musiker Eric Clapton hat den Musikfestspielen in Dresden ein rockiges Finale beschert. Zusammen mit seiner erstklassigen Band spielte der Gitarrist am Montagabend vor 4000 Fans in der restlos ausverkauften Messe ein Programm mit Klassikern seiner mehr als fünf Jahrzehnte währenden Karriere. Clapton begann den Abend mit "Pretending" und wechselte dann sofort zum Blues mit Songs wie "Key to the Highway" und "Hoochie Coochie Man".

Beim akustischen Teil des Konzerte mischte sich der Cellist und Festspielintendant Jan Vogler unter die Musiker. Clapton kündigte ihn als "Local Boy" an. Tatsächlich hatte der aus Berlin stammende Vogler lange Zeit in der Staatskapelle Dresden gespielt und hat noch heute neben seinem Wohnsitz New York eine Zweitwohnung in der Elbestadt. Bei "Drifting Blues", "Tears in Heaven", "Layla" und zwei weiteren Songs wurde es mit Vogler "klassischer". Die Fans waren begeistert.

Den abschließenden Teil dominierten wieder die elektrischen Gitarren. Clapton trat immer wieder in die zweite Reihe zurück, um seinen Mitspielern für Soli das Feld zu überlassen. Bassist Nathan East durfte den Klassiker "Cocaine" einleiten. Bei "Little Queen of Spades" übernahmen Paul Carrack (Hammond-Orgel), Doyle Bramhall (Gitarre) und Chris Stainton (Klavier) ausgedehnte Passagen. Auch Schlagzeuger Sonny Emory durfte ordentlich mitmischen. Das Publikum jubelte ausgiebig.