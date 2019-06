Rostock

Agenturchefin: Ferien zum Spurt auf Ausbildungsmarkt nutzen

11.06.2019, 07:20 Uhr | dpa

Wenige Wochen vor dem Ende des Schuljahres sind in Mecklenburg-Vorpommern noch rund 5900 gemeldete Ausbildungsstellen unbesetzt. Gleichzeitig sind noch 3600 Bewerber unversorgt. Darum hat die Chefin der Rostocker Arbeitsagentur, Anke Diettrich, Jugendliche aufgerufen, die anstehenden Ferien für einen Endspurt auf den Ausbildungsmarkt zu nutzen. "Von der Schulbank in die Ausbildung - für viele Jugendliche beginnt im August die Berufsausbildung. Bis dahin haben sich möglichst alle jungen Menschen erfolgreich beworben und alle Personalchefs für die passenden Bewerberinnen und Bewerber entschieden", sagte Diettrich der Deutschen Presse-Agentur.

Sie verwies auf die Fachmesse für Ausbildung und Studium "nordjob" am 19. und 20. Juni in der Rostocker Hansemesse. Dort präsentieren sich etwa 80 regionale Unternehmen, Ausbildungsbetriebe, Berufsfachschulen, Hochschulen und Beratungsinstitutionen.

Die Bandbreite an Ausbildungsmöglichkeiten für die jungen Menschen sei groß. "In fast allen Branchen sind freie Lehrstellen vorhanden." Besonders der Einzelhandel biete noch viele Einstiegschancen. Allein für den Beruf Kaufmann/frau im Einzelhandel gebe es in der Region Rostock und Umgebung noch 74 unbesetzte Ausbildungsstellen. Ähnlich sei die Situation für die Verkäufer-Ausbildung mit 73 offenen Lehrstellen. "Es gibt eine Vielzahl verschiedener Ausbildungsberufe und Studiengänge, dennoch konzentrieren sich Schülerinnen und Schüler oft auf nur wenige Berufsfelder", merkte Diettrich an.

Da bei den mehr als 350 Ausbildungsberufen und mehreren Tausend Studiengängen schnell der Überblick verloren geht, habe die Bundesagentur das Online-Tool www.selbsterkundungstool.de entwickelt. Damit werde das Angebot der Berufsberatung bei der beruflichen Orientierung unterstützt. Diettrich verwies zudem auf die Fachmesse für Ausbildung und Studium "nordjob" am 19. und 20. Juni in der Rostocker Hansemesse.