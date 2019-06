Offenbach am Main

Wolken, Regen und Gewitter in NRW erwartet

11.06.2019, 07:25 Uhr | dpa

Wolken, Regen und Gewitter prägen das Wetter in Nordrhein-Westfalen am Dienstag. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, bleibt es den ganzen Tag über wechselnd bis stark bewölkt. Bei Temperaturen zwischen 19 Grad in der Eifel und 24 Grad in Ostwestfalen fällt am Vormittag schauerartiger Regen. Nachmittags gibt es noch einzelne Schauer, vereinzelt sind auch Gewitter möglich. Auch die Nacht zum Mittwoch bleibt ungemütlich: Bei meist starker Bewölkung können sich neben weiteren Regenfällen auch kräftige Gewitter entwickeln.