Sonneberg

74-jähriger Radfahrer prallt gegen Autotür und stirbt

11.06.2019, 11:22 Uhr | dpa

Ein 74-Jähriger ist in Sonneberg mit seinem E-Bike gegen ein Auto geprallt und gestorben. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, war der Mann betrunken und hatte die geöffnete Tür des Autos nicht rechtzeitig wahrgenommen. Er stürzte und zog sich schwere Schädelverletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus - dort starb er in der Nacht zu Dienstag. Er hatte bei dem Unfall am Montag keinen Helm getragen. Der 49 Jahre alte Autofahrer hatte der Polizei gesagt, er sei gerade dabei gewesen, sein Auto zu entladen.