Hamburg

Hamburger Ausbaugewerbe legt weiter zu

11.06.2019, 11:43 Uhr | dpa

Der Boom im Hamburger Ausbaugewerbe setzt sich auch in diesem Jahr fort. Im ersten Quartal stieg der Gesamtumsatz zum Vorjahreszeitraum um 13 Prozent auf 358 Millionen Euro, wie das Statistikamt Nord am Dienstag mitteilte. Das Gros entfiel dabei mit 73 Prozent oder 260 Millionen Euro auf den Bereich Bauinstallation - also Klempner, Elektriker und Heizungstechniker. Das sonstige Ausbaugewerbe wie zum Beispiel Bautischler, Maler und Glaser erwirtschaftete einen Gesamtumsatz von 98 Millionen Euro. Auch die Beschäftigung nahm zu. So arbeiteten den Angaben zufolge im ersten Quartal in Hamburg rund 10 400 Menschen im Ausbaugewerbe - ein Plus von ebenfalls 13 Prozent. Im vergangenen Jahr hatte die Branche ihren Umsatz zum Vorjahr um 38 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro gesteigert.