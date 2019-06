Bottrop

Ehemalige Bergleute demonstrieren vor Arbeitsagentur

11.06.2019, 13:35 Uhr | dpa

Mit einem Demonstrationszug sind ehemalige Bergleute in Bottrop vor die Agentur für Arbeit gezogen, um sich arbeitslos zu melden. Die rund 200 Demonstranten waren überwiegend Ex-Kumpel und Anhänger der Marxistisch-Leninistischen Partei, wie die Polizei mitteilte. Zuvor hätten sie sich an der Zeche Prosper Haniel, ihrem früheren Arbeitsplatz, versammelt.

Hintergrund sind die betriebsbedingten Kündigungen ihres ehemaligen Arbeitgebers RAG, wie ein Sprecher des Konzerns sagte. Nach dem Ende der Steinkohleförderung in Deutschland hatte RAG diese erstmals in seiner Konzern-Geschichte Ende Mai diesen Jahres ausgesprochen. Rund 200 Bergleute seien davon betroffen gewesen. Laut RAG hatten die Bergleute alle Angebote des Unternehmens ausgeschlagen, in einen anderen Job zu wechseln.