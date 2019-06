Duisburg

Polizei deckt Mordkomplott auf: zwei Teenager in U-Haft

11.06.2019, 14:15 Uhr | dpa

Die Polizei hat ein Mordkomplott gegen einen 21 Jahre alten Duisburger rechtzeitig aufgedeckt und die Tat so verhindert. Drei Männer im Alter von 18 bis 20 Jahren wurden am Samstag festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Duisburg am Dienstag bekanntgaben. Ein Hinweis habe zur Festnahme des Trios geführt. Näheres zu den Hintergründen und dem Informanten wollten die Fahnder nicht mitteilen.

Ein Haftrichter ordnete für zwei Verdächtige (beide 18) Untersuchungshaft an. Der dritte Festgenommene im Alter von 20 Jahren wurde nach einer Befragung wieder auf freien Fuß gesetzt. Über die Hintergründe sei vorerst noch nichts bekannt, teilte die Polizei mit. Eine Mordkommission untersuche den Fall und vernehme das potenzielle Opfer.